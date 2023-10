Come l’Occidente ha voltato le spalle a Israele | tutto inizia con la Dottrina Obama

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 31 ottobre 2023) Si dà sempre per scontato chesiano dalla stessa parte. Chenon abbandonerebbe mai lo Stato ebraico, né ne metterebbe mai a rischio l’esistenza. Ma, causa numerosi cambiamenti politici e geopolitici avvenuti negli ultimi quindici anni circa, questo non è mai stato meno vero che adesso. Proveremo in questa serie di articoli ad identificare le principali ragioni per cui, questa volta,non è affatto dalla parte di. Anzi. L’accordo sul nucleare Cominciacon la. Non appena eletto presidente, Barackfece partire, tramite l’Oman, la diplomazia track 2 segreta per trattare con l’Iran. Senza informare gli alleati dell’area...