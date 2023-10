Comandante | Pierfrancesco Favino ha rischiato l’ipotermia?

Leggi su screenworld

(Di martedì 31 ottobre 2023)hadurante la lavorazione di, il film di Edoardo De Angelis, ma alcuni membri del cast sarebbero stati effettivamente ricoverati. In un’intervista che il regista ha rilasciato presso la Slim Dogs, si possono scoprire tante curiosità interessanti sul film in uscita il 31 Ottobre 2023. Ecco tutto ciò che è stato detto da Edoardo De Angelis e da. Durante un’intervista rilasciata presso la redazione del sito italiano Slim Dogs, il regista diEdoardo De Angelis ha rivelato alcuni succosi dettagli su come è stato realizzato il film. Innanzitutto è stato spiegato che le riprese si sono svolte a Taranto, nel Mar Piccolo nei pressi dell’Arsenale, direttamente nelle acque del ...