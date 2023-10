Classifica canzoni del momento ottobre 2023 | hit parade top 20

Leggi su lopinionista

(Di martedì 31 ottobre 2023) TXT in vetta con “Chasing that feeling”, sul podio anche l’ultima di Chris Brown e The Kid Laroi con Jung Kook e Central Cee Si chiama “Chasing that feelling” il nuovo singolo dei TXT tratto dall’album “The Name Chapter: Freefall”. Il sound riprende la vibrazioni degli anni ’80 e ha polverizzato 70 milioni di visualizzazioni con il videoclip per la regia di Christian Breslauer. In questa ambientazione fantasy Yeonjun, Soobin, HueningKai, Beomgyu e Taehyun si ritrovano in una sorta di tunnel sotterraneo con dei lampi di luce colorata diretti verso loro. Immancabili le coreografie di ballo che faranno impazzire tutti gli appassionati del genere. Il ritornello è assolutamente accattivante già al primo ascolto e il suo ritmo è una carica di energia per gli amanti del sound elettronico. PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYL8vLUyOtaFdfBnDo9Wbae7RkPD2rJak Seconda posizione ...