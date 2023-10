Clamorosa rivelazione | “De Laurentiis non ha ancora esonerato Garcia per due motivi”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nelle ultime settimane il Napoli è sembrato in ripresa, nonostante ciò, attorno alla squadra aleggiaqualche incertezza. Se lo aspettavano diverso questo avvio di stagione i tifosi del Napoli,festanti dopo la gioia dello scudetto, atteso per oltre 30 anni e arrivato a seguito di una stagione da record vissuta sotto la guida di Luciano Spalletti. Le difficoltà eccessive di questi primi 2 mesi e mezzo stagionali, invece, hanno riportato sulla terra l’ambiente, conscio ormai delle difficoltà di ripetersi e di qualche scelta che a posteriori è sembrata troppo “leggera”. Sulla gogna mediatica è infatti finito nelle scorse settimane proprio Rudi, reo di aver annullato il sistema di gioco spallettiano, cercando di imporre qualcosa di totalmente diverso e in grado di snaturare le caratteristiche dei protagonisti del ...