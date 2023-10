“Ciò che penso di Fedez” Matteo Bassetti interviene su Fedez | “Poi parla di salute mentale”

(Di martedì 31 ottobre 2023)contro: “Un incoerente”. Tensione alle stelle tra il Direttore della Clinica Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova e il rapper milanese. Tutto nasce dopo l’intervista del marito di Chiara Ferragni sul Nove con Fabio Fazio in cui si è lungamenteto dellae della necessità di un bonus psicologico sopratutto tra i giovani. Ed è proprio qui che, non interpellato certo, ma dando un giudizio personale,si schiera contro l’artista: “Vi ricordatee Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival?”. >> “Ora devore io”. Selvaggia Lucarelli contro ...

Un utente su X (precedentemente noto come Twitter) ha postatomolti fan pensavano in risposta a questa sequenza: "È davvero pazza" . A dire il vero, non è la prima voltaMiss Minutes ...

Trasformazione digitale: la chiave del successo è mettere il CIO alla guida cio.com