Cinque Terre | guide multate | “Hanno portato decine di turisti nonostante l’allerta arancione per maltempo Trenitalia deve collaborare”

Non li ha fermati neanche l'allerta arancione. Così,giorni dopo l'anniversario della tragica alluvione del 2011, che soltanto allefece quattro morti, a Monterosso la polizia locale ha multato due guide che stavano conducendo i rispettivi gruppi in giro per il paese " uno di oltre 40 persone al mattino, il secondo di ...

Cinque Terre, guide multate: “Hanno portato decine di turisti nonostante l’allerta arancione per maltempo. Tr… La Repubblica

Mareggiata alle Cinque Terre, le onde travolgono il molo di Vernazza RaiNews

Così, cinque giorni dopo l'anniversario della tragica alluvione del 2011, che soltanto alle Cinque Terre fece quattro morti, a Monterosso la polizia locale ha multato due guide che stavano conducendo ...Nella giornata di ieri, 30 ottobre a Monterosso, due guide turistiche sono state multate dalla Polizia Locale per aver condotto gruppi numerosi sul territorio nonostante l’allerta arancione. Queste gu ...