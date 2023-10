Cina | vlogger francese conquista fama | famiglia nell’Anhui

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Hefei, 31 ott – (Xinhua) – Chi incontra Laura Tochon per la prima volta stenta a credere che questa donna tranquilla e timida sia un’influencercon oltre 6 milioni di follower sui social media cinesi. Vivendo a Lu’an, una piccola citta’ della provincia orientale cinese dell’Anhui, Tochon viene spesso riconosciuta dai suoi follower. Quando i suoi fan chiedono di fare delle foto con lei, la timidezza di Tochon li sorprende sempre, poiche’ e’ nota per le sue mosse audaci e umoristiche nei suoi video. Nel 2020 Tochon e il marito cinese Heizi hanno iniziato a registrare la loro vita insotto forma di brevi sitcom,ndo l’affetto di numerosi follower cinesi. I video di Tochon contengono battute legate alle differenze culturali, come invitare il suocero cinese a mangiare una bistecca al sangue e chiamare i ...