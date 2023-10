Cina | settore non manifatturiero mantiene espansione a ottobre

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – I dati ufficiali oggi hanno mostrato che l’attivita’ non manifatturiera dellaha mantenuto l’, grazie ai servizi in ripresa e alla robusta industria edile. A, l’Indice dei responsabili degli acquisti delnondel Paese si e’ attestato a 50,6, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Una lettura superiore a 50 indica, una inferiore riflette una contrazione. Lo statistico senior dell’NBS Zhao Qinghe ha dichiarato che, durante le vacanze per la Festa nazionale, ildei servizi ha sostenuto un rapido sviluppo, favorito dal turismo e dai consumi. Anche l’industria edile ha registrato un’. A ...

La sua previsione si basa sull'idea che paesi come Brasile, Russia, India,e Sudafrica stiano ... Si consiglia vivamente di consultare un professionista delprima di intraprendere qualsiasi ...

Cina, settore manifatturiero torna in fase di contrazione LA STAMPA Finanza

Cina: la debolezza della domanda rallenta il settore manifatturiero Italia Informa

Roma, 31 ott. (askanews) - Tornano sulla terra tre astronauti cinesi - Jing Haipeng, Zhu Yangzhu and Gui Haichao - dopo cinque mesi in orbita ...Scoprilo in questo confronto! Il segmento B si rinnova in Cina, ecco MG4 vs BYD Dolphin La minaccia incombe oramai sul mondo occidentale da molto tempo. Il settore delle quattro ruote della grande ...