Cina | conclusa 10ma edizione Beijing Xiangshan Forum

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – La decimadelsi e’oggi a Pechino. All’evento di due giorni hanno partecipato oltre 1.800 persone, tra cui 99 delegazioni ufficiali e ministri della Difesa provenienti da 19 Paesi, oltre a capi militari, rappresentanti di organizzazioni internazionali, esperti, studiosi e osservatori di diversi Paesi. Il tema dell’di quest’anno era “Sicurezza comune, pace duratura”. I partecipanti si sono impegnati in discussioni e scambi relativi a una serie di tematiche, come la responsabilita’ dei principali Paesi e la cooperazione in materia di sicurezza globale, il ruolo dei Paesi in via di sviluppo nella sicurezza globale, l’architettura di sicurezza dell’Asia-Pacifico e la sicurezza e lo sviluppo regionali. ...