Cina | CISCE completa lavoro di reclutamento espositori

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – La prima edizione della China International Supply Chain Expo () hato con successo le sue operazioni didegli, ha dichiarato oggi un portavoce. Oltre il 25% di tutti i partecipanti confermati proviene dall’estero, coprendo 50 Paesi e regioni come Stati Uniti, Sudafrica, Messico e Francia, ha dichiarato Zhang Xin del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale. Gli stand espositivi saranno suddivisi in diverse sezioni, tra cui veicoli intelligenti, agricoltura verde, energia pulita, tecnologia digitale e stili di vita salutari, ha dichiarato Zhang. All’evento saranno offerti servizi professionali di consulenza commerciale e traduzione multilingue per i partecipanti, secondo il portavoce. La prima edizione ...