Cina | Chongqing compie progressi nello sviluppo ecologico 1

(Di martedì 31 ottobre 2023), 31 ott – (Xinhua) – Situata sul corso superiore del fiume Yangtze,si e’ costantemente trasformata in una notevole barriera ecologica. Il tasso di copertura forestale della municipalita’ ha raggiunto il 54,5% e l’acqua della sezione didel fiume Yangtze e’ complessivamente di buona qualita’. (Xin) Agenzia Xinhua

... che è diventato presidente dellapopolare nel 2013, ha progressivamente accentrato tutti i ...suoi principali rivali politici (il più noto caso è quello dell'ambizioso boss comunista di, ...

Il peperoncino in Cina. Grazie a Carmazzi LA NAZIONE

Il primo Forum di Scambio Tecnologico della Belt and Road si terrà ... Radio Cina Internazionale

La prima conferenza dedicata a scienza e tecnologia nell'ambito della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) si terrà ...Lo smog ha avvolto oggi le principali città della Cina settentrionale, spingendo le amministrazioni a diramare un'allerta massima per ...