Cina | cessa obbligo dichiarazione sanitaria per viaggiatori transfrontalieri

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – Le autorita’ doganali cinesi oggi hanno annunciato lazione dell’diper iin entrata e in uscita. A partire dal primo novembre, iin entrata e in uscita non dovranno piu’ presentare alla dogana un modulo di, secondo un comunicato dell’Amministrazione generale delle dogane. Tuttavia, coloro che presentano sintomi di malattie infettive come febbre, tosse, vomito e diarrea dovrebbero presentare dichiarazioni volontarie alla dogana, collaborando con essa nel monitoraggio della temperatura, nelle indagini epidemiologiche e in altre misure sanitarie e di quarantena, ha dichiarato l’amministrazione. (Xin) Agenzia Xinhua