Ciak si gira | Fiumicino è la location del corto sulla Shoah “Il racconto di Ester”

(Di martedì 31 ottobre 2023)– Sono iniziate a(RM) le riprese delmetraggio “Ildi”, una storia sulle vittime dellae su quei sopravvissuti che preservano la memoria di sofferenze e perdite strazianti. Il, per la regia di Simone Barletta, vede protagonisti Andrea Roncato, Danila Stalteri e la giovanissima Samira Barletta. L’opera, scritta a quattro mani da Emiliano e Simone Barletta, racconta la storia di un testimone della, ora scrittore anziano e afflitto dall’Alzheimer, che cerca di preservare la sua storia e la memoria delle sofferenze passate prima che siano perse per sempre. Ilmetraggio, prodotto da Santa Ponsa Film con il sostegno del NUOVO IMAIE, verràto nel Comune di ...

