Chiamano il 112 per una sparatoria a San Paolo d’Argon | ma è uno scherzo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 ottobre 2023) San. L’allarme è stato lanciato alle 19.04 di martedì 31 ottobre:in via Giosuè Carducci 5 a San, ferito un uomo. Codice Rosso. Immediato l’intervento di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che ha inviato sul posto due ambulanza e un’automedica. In via Carducci, strada a fondo chiuso a San, c’era solamente il rumore dei botti per Halloween. Verifiche incrociate tra le Forze dell’Ordine e i medici intervenuti sul posto e la risoluzione del mistero: si tratta di uno. Le Forze dell’Ordine stanno verificando i dati per individuare il soggetto che ha provocato lo: rischia una denuncia per procurato allarme.