Chi sono gli arbitri dei sedicesimi di Coppa Italia? Dionisi per Bologna-Verona | Torino-Frosinone a Fourneau

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nella giornata di oggi scatterà il programma valevole per idella2023-2024. Le otto sfide del turno in questione si disputeranno tra oggi, domani e giovedì per delineare il tabellone completo che dagli ottavi di finale, dove entreranno in gara anche le prime otto classificate della scorsa Serie A, porterà poi fino alla finale di Roma prevista per il 15 maggio 2024 allo Stadio Olimpico.uscite le designazioni arbitrali per le otto partite dei: il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Federicoper il match più interessante del turno, cioè. Lecce–Parma verrà diretta da Daniele Minelli, mentre, match di chiusura del programma dei ...