Chi l’ha visto? Tutte le anticipazioni di domani | mercoledì 1 novembre 2023

(Di martedì 31 ottobre 2023) La popolare trasmissione di Rai 3, ‘Chi?‘, torna con nuove intriganti inchieste. Tra i vari casi trattati, il misterioso incidente di un cucciolo di Rottweiler a Roma, l’ultime sviluppi sul caso Paganelli, l’enigma riguardante l’incidente di Giuliano e la scomparsa di Alessandra Ollari. Come sempre, la trasmissione si fa portavoce delle richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Chi? I casi di“Chi?”, trasmesso ilalla 21:20 su Rai 3, approfondisce le storie criminose e i misteri più inquietanti. Raccogliendo testimoni e ricostruzioni dettagliate, l’obiettivo è sempre quello di far luce su ciò che è ...