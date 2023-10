Chi è Morato | il difensore corteggiato dal Milan

Leggi su dailymilan

(Di martedì 31 ottobre 2023)è uno dei giovani gioiellini di casa Benfica. Brasiliano, classe 2001, è nato a Francisco, un comune nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione Metropolitana de São Paulo e della microregione di Franco da Rocha. “” è in realtà uno pseudonimo, visto che il vero nome del ragazzo è Felipe Rodrigues da Silva. Sbarcato nelle giovanili del Benfica nel 2019, è riuscito con il tempo a ritagliarsi un discreto spazio anche in Prima Squadra, come testimoniano le 56 presenze con le Aquile Rosse e le 2 reti messe a referto. Rimanendo solo alla stagione in corso, ilha giocato finora 6 partite tra Champions League, Coppa nazionale e campionato portoghese. Felipe Rodrigues da Silva è cresciuto calcisticamente però nel San Paolo, senza però mai esordire in Prima Squadra con il Club brasiliano della ...