Chi è il prossimo avversario di Sinner a Parigi? Vecchia conoscenza battuta in una Finale! I precedenti

(Di martedì 31 ottobre 2023) Janniksi è riposato per un paio di giorni dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo Daniil Medvedev nell’epocale finale andata in scena domenica pomeriggio sul cemento indoor della capitale austriaca. Il tennista italiano ha regolato per la seconda volta consecutiva il fuoriclasse russo, dopo esserci riuscito poche settimane fa nell’atto conclusivo di Pechino, e ha conquistato il quarto titolo della propria stagione, addirittura il decimo della carriera ad appena 22 anni. Jannikha tirato un po’ il fiato nelle ultime 48 ore, ma l’altoatesino è già pronto per tornare in campo al Masters 1000 di-Bercy. Dopo il bye ricevuto al primo turno, l’attuale numero 4 al mondo riprenderà in mano la racchetta per disputare il secondo turno del prestigioso torneo nella capitale francese. L’azzurro ha osservato da ...