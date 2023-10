Chi è Hiro | il gatto di Nino Frassica e come è scomparso

Leggi su cultweb

(Di martedì 31 ottobre 2023)è ildi razza Sacro di Birmania appartenente ail 27 settembre 2023 a Spoleto, in Umbria, durante le riprese della nuova stagione di Don Matteo. Nato il 22 gennaio del 2022, il felino è stato adottato daiil 25 aprile dello stesso anno. A quanto risulta da alcune dichiarazioni dello stesso attore, della moglie Barbara Exignotis e della di lei figlia, Valentina Vincenza Lubrano, il felino non sarebbe scappato, ma sarebbe stato rapito da una coppia umbra che al momento tiene “prigioniero” l’animale in una casa di Piazza Campello. La mattina del 27 settembre 2023, Cookie e Bianca, i tre gatti dei, gironzolavanosempre sul terrazzo della casa umbra.però ...