Chelsea | Pochettino | “Capisco la delusione dei tifosi ma devono avere fiducia nella squadra”

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Mauriciochiede aideldi rimanere vicini allaalla vigilia della gara di Coppa di Lega contro il Blackburn: “So che è difficile controllare le emozioni, ivogliono vincere e alle volte emerge la loro frustrazione quando noi non ci riusciamo. Ma il mio messaggio per loro è questo: credete e abbiatein noi, è una questione di tempo“. I Blues erano attesi al riscatto dopo una stagione deludente in cui hanno anche mancato la qualificazione alle coppe, ma il nuovo corso avviato col tecnico argentino finora è stato avaro di soddisfazioni, con laattualmente all’undicesimo posto in Premier League. Anche per questo la sfida coi Rovers diventa cruciale, come confermato dallo stesso allenatore ex Tottenham: “La Coppa di ...