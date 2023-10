Centro autismo | la preoccupazione del Mid | “No privati”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl M.I.D. nel ringraziare il Sig. Prefetto di Avellino Paola Spena per aver promosso sensibilmente l’incontro confronto sulla futura gestione delper l’tra A.S.L e Comune di Avellino svoltosi questa mattina nel Palazzo di Governo della Prefettura di Avellino ( LEGGI QUI) e nel ringraziare la stessa A.S.L. di Avellino nella Persona del Direttore Generale Nicola Ferrante, il quale ha ribadito la sua disponibilità a collaborare per garantire la gestione sanitaria delpronto ad investire anche 1.5 milioni di euro di fondi per le future attività, esprime delle perplessità e la sua piena contrarietà rispetto alla presa di posizione venuta fuori a margine dell’incontro del Sindaco di Avellino Gianluca Festa di voler affidare la futura gestione della struttura a un ente diverso dalla stessa ...