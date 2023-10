Centri commerciali e supermercati aperti o chiusi in Italia il 1 novembre? Elenco completo e orari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 ottobre 2023)inil giorno della festa di Ognissanti, il 12023? Torna come per ogni festività il “tormentone dei tormentoni”, ovvero quello di sapere se i negozi – daiallo shopping – resteranno o menoal pubblico. C’è da dire che, chiaramente, non è possibile fornire una risposta univoca per tutte le Regioni e, a scendere, nelle varie Provincene, dato che, localmente, saranno diverse le decisioni adottate. Il 1, c’è da dire, risulta essere una di quelle date maggiormente borderline, nel senso che se per giornate di festa quali ad esempio il 1 gennaio o il giorno di Pasqua (e prima ancora Natale/Santo Stefano) la ...