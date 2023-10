Cassano fa infuriare anche Vieri | “Ci prendono per matti”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 ottobre 2023) Durante una delle tante puntate della Bobo Tv, c’è stata una discussione tra. Le parole del padrone di casa fanno rumore La Bobo Tv, da ormai tre anni circa, è uno degli appuntamenti più attesi della settimana per gli amanti del calcio. Un format, questo, ideato da Boboche ha scelto Twitch come piattaforma di comunicazione e Lele Adani, Antonioe Nicola Ventola come compagni di viaggio. Quattro ex compagni di squadra, tra club e Nazionale, che dopo gli anni condivisi dentro allo spogliatoio si sono rincontrati e stanno dando vita ad una trasmissione che un po’ ha contribuito a rivoluzione la comunicazione sportiva in Italia. La Bobo Tv ha attirato tanti, se non tutti: fra detrattori e non, il programma con protagonisti i 4 ex calciatori fa notizia ogni settimana. Il punto di forza, in tal ...