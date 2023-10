Caso Saman | Colpo di Scena | La Confessione Del Fratello!

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ali Heider, il fratello diAbbas, rompe il silenzio e decide di testimoniare in tribunale, rivelando dettagli sconvolgenti sull’omicidio della sorella. Dopo aver inizialmente taciuto per paura del padre, il giovane condivide ora la verità, gettando nuova luce sul. Ecco gli ultimi aggiornamenti. #abbas Ali Heider, il fratello minore diAbbas, ha finalmente deciso di rompere il silenzio e testimoniare in aula, rivelando dettagli cruciali riguardo l’omicidio della sorella. Il giovane, che ha recentemente compiuto 18 anni, ha reso la sua testimonianza dietro paraventi presso la Corte di Assise di Reggio Emilia, essendo sotto protezione. Dopo una serie di dichiarazioni evasive e di “non ricordo”, Heider ha espresso il desiderio di raccontare la verità. “Voglio parlare, voglio dire la verità”, ha ...

"Avevo paura di mio padre e di mio zio". Il fratello minore diAbbas, la ragazza di Novellara (Re) uccisa nel 2021 dai suoi familiari perché non aveva accettato un matrimonio combinato, ha mentito quando aveva dichiarato che i cugini non avevano un ruolo ...

Saman, 18 anni, era scomparsa in aprile e per gli investigatori si trattava di un caso di omicidio. "Voglio parlare, voglio dire tutta la verità". Lo ha detto il fratello di Saman, annunciando la ...