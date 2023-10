Caserta | l’opposizione convoca Consiglio monotematico urgente sulla “confusione” parcheggi

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 31 ottobre 2023)zioneComunalequestione “ed aree di sosta temporanee relative alla Città di” Crediamo sia quantomeno opportuno informare puntualmente la cittadinanza, ad oggi resa edotta (per usare un eufemismo) della situazione solo da qualche dichiarazione a mezzo stampa che genera più dubbi rispetto a quelli che dovrebbe dissipare. Da settimane infatti regna sovrana la, lo sconforto e una profonda preoccupazione per l’attuale scenario. In questi giorni stiamo assistendo ad uno spettacolo mortificante per ognino, e se vogliamo, anche per i nostri turisti. Molteplici gli episodi che evidenziano un sistema annunciato come smart, ma sostanzialmente fallito già nel suo ...