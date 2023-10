Carlos Alcaraz fuori all' esordio a Parigi Bercy

(Di martedì 31 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Clamorosa eliminazione ...

Clamorosa eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy., numero due del mondo e del tabellone, ha perso in due set contro Roman Safiullin . 6 - 3/6 - 4 il punteggio a favore del russo. Mai in partita, il campione spagnolo, quest'anno ...

Alcaraz e l’amicizia con Djokovic: “Come prepararsi Allenandosi con il migliore. Novak è una persona meravigliosa” Ubitennis

Alcaraz si allena con Djokovic: "Voglio superarlo" La Gazzetta dello Sport

Clamorosa eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy. Carlos Alcaraz, numero due del mondo e del tabellone, ha perso in due set contro Roman Safiullin. 6-3/6-4 il punteggio a favore ...Carlos Alcaraz non perdeva all’esordio in un evento Masters 1000 da Montreal 2022. A interrompere questa striscia di vittorie ci ha pensato un coraggioso ed esplosivo Roman Safiullin a Parigi-Bercy.