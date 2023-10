Carlo e Camilla | lite furibonda prima del viaggio in Kenya Colpa di Harry

Leggi su dilei

(Di martedì 31 ottobre 2023)hanno litigato violentementedi partire per il loro primoin uno Stato del Commonwealth, il, in qualità di Sovrani. E la causa di questa tensione è, lapeggiore di sempreraramente si trovano in disaccordo, amano le stesse cose, condividono la passione per i fiori, i cavalli e la vita in campagna. La pensano allo stesso modo su come gestire la Corona, anzi la Regina consorte è sempre pronta a fare un passo indietro per non mettere in ombra il marito, pur sostenendolo in ogni momento. Dunque, lo staff delle Loro Maestà è rimasto incredulo quando ha vistoalzare la voce e ...