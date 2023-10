Caporalato | società vigilanza Bsi commissariata | paghe sotto soglia povertà

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Il sostituto procuratore di Milano Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario in via d'urgenza per Battistolli servizi integrati, nota come Bsi,veneta che si occupa di, con l'accusa di. Laavrebbe pagato ai dipendenti sfruttati solo 5,37 euro l'ora, somma "che sicuramente non è proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire 'una esistenza libera e dignitosa'" si spiega nel decreto che vede indagato il soggetto apicale della srl per aver approfittato dello stato di bisogno dei lavoratori. Per lacon sede a Vicenza è stato nominato un amministratore giudiziario, individuato nel commercialista Massimiliano Poppi, il quale dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori ...