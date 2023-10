Caos al carcere di Velletri | aggressione e danni da parte di un detenuto extracomunitario | ora piantonato in ospedale

Leggi su italiasera

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Unegiziano intorno alle ore 13 della giornata odierna, ha danneggiato una sezione deldidistruggendo i neon e le manichette dell’antincendio, minacciando con lamette e punteruoli il personale di Polizia Penitenziaria intervenuto in assetto anti-sommossa per la pericolosità già accertata del”. Lo comunica il Coordinatore regionale Ciro Di Domenico della FP CGIL Polizia Penitenziaria.aldi: “Ilsi è strappato i punti di una precedente autolesione schizzando sangue addosso al personale” “Dopo due ore di convincimenti a parole – riporta ancora il sindacalista – ilè stato accompagnato in infermeria dove però si è strappato i punti di una precedente autolesione ...