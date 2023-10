Cancellata la spiaggia di Bibione | maltempo in Veneto | conseguenze estreme | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ilha "cancellato" ladi, in. La mareggiata di lunedì 30 ottobre ha preso di mira il litorale più a est della località, nel tratto in concessione alla. Quattro i chioschi finiti sott'acqua. In particolar modo, a pagare il caro prezzo è il chiosco Lilly, in prossimità di piazzale Zenith, dove il mare ha completamente invaso la struttura. Stessa sorte per il K-beach. Danni anche per il chiosco Luna e il Gabbiano antistante via della Luna. Intanto la Regione non abbassa la guardia. Il colmo di piena è atteso verso il pomeriggio, interessando invece la città di Verona verso la sera. Non si escludono livelli che potranno raggiungere la terza soglia di allertamento. Si regista infatti la richiesta di apertura della galleria scolmatrice ...