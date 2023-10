Campi Flegrei | allerta arancione? Musumeci | «Attività vulcanica in evoluzione» Nella zona rossa 500 000 persone

Dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci arriva un campanello di allarme . 'La attività vulcanica nei, connessa al bradisismo , risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione ', ha ...

Nel comune di Pozzuoli si stimano circa 15mila immobili residenziali, a fine 2021 la popolazione registrata era di 76.952 abitanti, nel 2011 superava le 83mila…