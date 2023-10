Call of Duty | Modern Warfare 3 | svelati i requisiti per PC!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 31 ottobre 2023) Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, iminimi e raccomandati per la versione PC diof3, la nuova iterazione del franchise di Acrtivision Blizzard che arriverà sul mercato il prossimo 10 novembre Con l’acquisizione da parte di Microsoft che sembra essere stata conclusa, Activision è pronta per lanciare sul mercatoof3, che dopo una fase di beta arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X S e Xbox One il prossimo 11 novembre. Con l’avvicinarsi della data d’uscita, l’azienda ha ufficialmente divulgato iper la versione PC del gioco. Beenox, lead developer della versione PC diof, ha spiegato ...