Calendario ATP Parigi-Bercy 2023 oggi | orari 31 ottobre | programma | tv | streaming | ordine di gioco

(Di martedì 31 ottobre 2023) Seconda giornata del Rolex Paris Masters, ultimo 1000 della stagione tennistica e appuntamento di riscaldamento per i grandi che vanno a caccia della forma adatta in vista delle ATP Finals. Tra i match inquest’, tutta l’attenzione italiana sarà rivolta a Jannik Sinner, che affronterà subito Novak Djokovic. No, non è un errore e i due, prima e quarta testa di serie del tabellone principale, non sono capitati in un incrocio praticamente impossibile. La sfida si svolgerà difatti nel torneo di doppio, con Stan Wawrinka dalla parte dell’azzurro e Miomir Kecmanovic di fianco al serbo; un piccolo antipasto di un possibile incrocio, magari nella semifinale del singolare o anche alle Finals. Nel torneo principale, si chiude la tornata del primo turno e soprattutto si vedranno le prime teste di serie d’alto lignaggio scendere in campo. Sul ...