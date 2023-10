Calciomercato Milan | Pellegatti | voce dal Portogallo…

Leggi su dailymilan

(Di martedì 31 ottobre 2023) Con l’emergenza in difesa da gestire (fuori Kjaer, Kalulu e Pellegrino) ila gennaio potrebbe pensare di tornare sul mercato. Carlo, giornalista molto vicino alle vicende rossonere, nel suo consueto spazio quotidiano su YouTube racconta di una indiscrezione proveniente dal Portogallo. Al– sostiene la– piace Morato, brasiliano del Benfica. «Il prossimo 30 giugno avrà 23 anni, è alto un metro e novanta, piede sinistro. È un giocatore che potrebbe essere interessante anche perché in questo momento non rientra nei piani da titolare del club portoghese» spiega. Costo sostenibile: «Intorno ai 10-13 milioni di euro».spiega: «Morato è un giocatore che pecca un po’ in velocità ma è formidabile sull’anticipo, ha un bel fisico e anche per ...