Calciomercato Milan | i piani per gennaio | ecco dove interverranno i rossoneri

Leggi su europa.today

(Di martedì 31 ottobre 2023) L'inizio di stagione, per il, è stato caratterizzato da alti e bassi. I, in campionato, si trovano al momento al terzo posto della classifica a -3 dall'Inter capolista, mentre non semplice è la situazione in Champions League,gli uomini di Stefano Pioli hanno raccolto appena...