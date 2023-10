Calcio - Stefano Tacconi è di nuovo a casa. Come sta?

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Era ricoverato dal 21 giugno Finalmente, ex calciatore della Juve, è tornato a. Dopo il malore, con un anno di ricovero per un’emorragia cerebrale (era aprile 2022) aveva intrapreso la riabilitazione. Nella giornata di sabato ha così lasciato l’IrccsSollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: si trovava lì dal 21 giugno. Ne ha parlato il figlio maggiore Andrea, in un’intervia Corriere della Sera. «Ha cucinato orecchiette alle cime di rapa, gliele avevano regalate in Puglia prima di partire».ha anche detto, entrando in cucina: «Il frigo è tutto rotto, lo dobbiamo sistemare. Fa un effetto strano guardare fuori, vedere magicamente delle case nuove». Per un po’dovrà sottoporsi a nuovi controlli e attualmente si ...