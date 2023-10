Calcio | Serie A Giudice | un turno a cinque giocatori e Juric

La squadra di Pirlo ha perso nell'ultimo turno diB in casa del Sudtirol ed è in zona playout nella graduatoria del campionato cadetto con 7 punti dopo 11 giornate. Dove vedere Salernitana - ...

La Lega Serie A replica alle accuse di Mourinho: "Le sue parole sono un alibi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Serie A e coppe europee: dove vedremo il calcio in Italia dal 2024 Calcio e Finanza

Le scelte ufficiali di Inzaghi e Pirlo per Salernitana-Sampdoria, gara valida per i sedicesimi della Coppa Italia ...Fermati per una gara Natan del Napoli, Bani del Genoa, Gyomber della Salernitana, Maleh dell'Empoli e Paredes della Roma. Stop anche per Juric, tecnico del Torino ...