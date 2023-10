Calcio | Serie A Giudice sportivo rigetta richiesta prova tv per Gatti

(Di martedì 31 ottobre 2023) La segnalazione era arrivata dal procuratore federale per il contatto con Djuric MILANO - Nessunatv per Federico. Nel dispositivo dei provvedimenti disciplinari diA si legge che il ...

...45 allo stadio "Franchi" di Firenze, valida per l' 11giornata dellaA 2023/2024 , saranno ... sospeso per doping, e Fagioli, squalificato per la vicenda delle scommesse nel mondo del, ...

La Lega Serie A replica alle accuse di Mourinho: "Le sue parole sono un alibi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Serie A e coppe europee: dove vedremo il calcio in Italia dal 2024 Calcio e Finanza

È la nota con cui la Lega Serie A annuncia che il difensore della Juventus Federico Gatti, protagonista di un duello fisico con Milan Djuric, non è stato squalificato, nonostante la richiesta del ...La segnalazione era arrivata dal procuratore federale per il contatto con Djuric MILANO (ITALPRESS) - Nessuna prova tv per Federico Gatti.