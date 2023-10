Calcio | Serie A | 5 squalificati per una giornata

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della decima, ha squalificato 5 giocatori per un turno: Natan (Napoli), Mattia Bani (Genoa), Norbert Gyomber (Salernitana), Youssef Maleh (Empoli), Leandro Paredes (Roma). Unadi squalifica anche per l'allenatore del Torino Ivan Juric, per "avere, al 49° del secondo tempo, abbandonando l'area tecnica, assunto atteggiamenti che creavano tensione con i componenti della panchina avversaria".

Nicolò Fagioli è stato squalificato per 12 mesi per il caso scommesse che ha fatto tremare il calcio italiano. Il giovane centrocampista non potrà scendere in campo per 7, ma la Juventus ha ribadito ...