(Di martedì 31 ottobre 2023) La Lega si pronuncerà sulla mancata disputa della gara in seguito all'assalto al pullman dell'OL PARIGI (FRANCIA) - "Mentre i politici chiedono sanzioni esemplari per l'attacco al pullman deldi domenica scorsa a, la commissione competizioni della LFP si pronunceràsull'annul

La Lega si pronuncerà sulla mancata disputa della gara in seguito all'assalto al pullman dell'OL PARIGI (FRANCIA) - "Mentre i politici chiedono sanzioni esemplari per l'attacco al pullman del Lione di ...

Calcio: Ligue 1. Marsiglia-Lione, giovedì decisione sul rinvio del match Tiscali

Scontri a Marsiglia, ferito Fabio Grosso: L'Equipe titola: "Il disgusto e ... Eurosport IT

Ma dall'altra ci sono altre immagini che hanno avvelenato quella che doveva essere una gara di Ligue 1 tra due club storicamente rivali ... A Marsiglia non si è neanche giocato. Il calcio francese ne ...Leo Messi criticato per la vittoria dell'ottavo Pallone d'oro della sua carriera, in seguito alla vittoria del Mondiale.