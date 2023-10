(Di martedì 31 ottobre 2023) "Stasera il pallone del rigore pesava di più? Io metto il bene della squadra al primo posto. E' stata una bella partita, potevamo vincere come potevamo perdere. Questo gol lo voglio dedicare a mio ...

Come sto Sono molto sereno, ho la mia famiglia che mi sta vicino", conclude. . 30 ottobre 2023

Calcio: Immobile, 'il gol alla Fiorentina è per mio papà' Agenzia ANSA

Calcio: Immobile decide su rigore allo scadere il posticipo tra Lazio e Fiorentina OA Sport

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - 'Stasera il pallone del rigore pesava di più Io metto il bene della squadra al primo posto. E' stata una bella ...