Calcio femminile | Italia raggiunta nel recupero | ma è un pari di prestigio in Svezia

(Di martedì 31 ottobre 2023) A un passo dall’impresa. La Nazionalena diè andata vicinissima a una vittoria dinel quarto impegno del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Le azzurre, al Malmö New Stadium, hanno affrontato lasul rettangolo verde scandinavo e hanno pareggiato sull’1-1. La formazione allenata da Andrea Soncin è passata in vantaggio nelle prime battute della ripresa con Valentina Giacinti e le svedesi sono riuscite a raggiungere le nostre portacolori nei minuti dicon un gol di Linda Sembrant. Con questo risultato le azzurre sono al terzo posto nel raggruppamento e a dicembre cercheranno di chiudere nel migliore dei modi questa competizione con i match in Spagna e a Parma contro la Svizzera. Chiaramente l’obiettivo dell’accesso diretto agli ...