Calcio | Dybala fa proposta di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pauloe Oriana Sabatini hanno deciso di sposarsi dopo cinque anni di fidanzamento. L'argentino ha fatto ladicantante nel centro di Roma adile ha regalato un costoso anello e hanno pubblicato la foto su Instagram scrivendo: "Per sempre".Il video, invece, è stato girato da Paredes che lo ha poi pubblicato in una storia. Tanti commenti sotto al post tra cui quello di Alvaro Morata: "Evviva i miei bambini". Poi sono seguiti gli auguri di Chiara Ferragni ("congratulazioni"), Nicolas Tagliafico e altri compagni dell'Argentina. Grande gioia perche intanto sta per tornare in campo. Domenica contro il Lecce sarà di nuovo a disposizione di Mourinho.