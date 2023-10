Calcio | Coppa Italia | Cremonese batte 2-1 il Cittadella e avanza agli ottavi

ROMA - Sarà la Cremonese l'avversaria della Roma agli ottavi di finale dellaItalia 2023/24 . I grigiorossi hanno eliminato, dopo i tempi supplementari , un coriaceo Cittadella (in dieci per l'espulsione di Frare ) con il punteggio di 2 - 1 : decisivo il gol di Massimo ...

Su Mediaset torna la Coppa Italia: da martedì a giovedì i sedicesimi su Italia 1 e sul "20" - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa Italia, al via i sedicesimi: il programma dei match in tv Calcio e Finanza

ma che è esplosa proprio grazie al calcio, per la precisione grazie a una trasferta a Bordeaux ai tempi del Parma come raccontato dall’ex-allenatore a La Gazzetta dello Sport: “La passione è esplosa ...Leggi su Sky Sport l'articolo Salernitana-Sampdoria, il risultato in diretta live della partita di Coppa Italia ...