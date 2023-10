Calcio | con un rigore al 95' la Lazio beffa la Fiorentina

(Di martedì 31 ottobre 2023) Untrasformato da Ciro Immobile al 95' ha permesso alladi battere 1 - 0 lae cogliere il terzo successo consecutivo in campionato, che le consente di salire a 16 punti, uno in ...

Un rigore trasformato da Ciro Immobile al 95' ha permesso alla Lazio di battere 1 - 0 la Fiorentina e cogliere il terzo successo consecutivo in campionato, che le consente di salire a 16 punti, uno in ...

Lionel Messi ha vinto il suo ottavo Pallone d'Oro in carriera. L'argentino si posiziona davanti a Erling Haaland e Kylian Mbappe ( leggi qui la classifica finale ).La Lazio vince in extremis con la Fiorentina grazie al gol di Immobile su rigore e sale a quota 16 punti, uno in meno della Viola, che sciupa l'occasione di andare sopra a Napoli ...