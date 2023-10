Calcio | Australia rinuncia a candidarsi ad ospitare il Mondiale 2034

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Londra, 31 ott. (Adnkronos) - L'ha deciso di nonpiù adla Coppa del Mondo del, mentre l'Arabia Saudita si appresta ad aggiudicarsi l'ospitalità del torneo. Con la scadenza della Fifa per le dichiarazioni di interesse la Footballha rilasciato una dichiarazione affermando di aver "esplorato l'opportunità" di un'offerta ma di aver deciso di non portarla avanti". "Dopo aver preso in considerazione tutti i fattori, siamo giunti alla conclusione di non farlo per la competizione del", si legge nella nota. "Footballè ambiziosa nel portare sempre più tornei importanti sulle nostre coste. Crediamo di essere in una posizione forte perla Coppa d'Asia femminile nel 2026 e poi accogliere le ...