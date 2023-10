Calcio | Adidas celebra Messi in stile Nba | 8 anelli per gli 8 palloni d' oro

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Lo sponsor tecnico di Lionelil 36enne fuoriclasse di Rosario all'indomani della conquista dell'ottavo pallone d'oro della sua formidabile carriera.ha omaggiato l'attaccante dell'Inter Miami con 8inNba, ricreando l'iconica immagine del centro dei Boston Celticsi Bill Russell con gli 11Nba vinti in carriera. Un gesto che ha anche lo scopo di far conoscere questo traguardo anche negli Stati Uniti.

Alla fine dell'anno, ogni anello sarà disponibile all'asta e tutti i proventi saranno devoluti a enti di beneficenza selezionati da Messi e. Inoltre,lancia oggi anche la confezione X ...

Inoltre è diventato anche il primo giocatore a vincerlo militando in MLS. Per celebrare questo traguardo Adidas ha omaggiato il campione argentino con 8 anelli in stile NBA, ricreando poi l'immagine ...