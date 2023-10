Calabria | da Confindustria e Intesa Sanpaolo 1 | 5 mld per transizione sostenibile e digitale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Necessario valorizzare le potenzialità del Sud Italia, che rappresenta la settima area europea nel comparto manifatturiero e ospita un quarto delle filiere del Paese.condividono questa esigenza e offrono soluzioni concrete per le nuove necessità delle Pmi calabresi”. Con questa premessa Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori diha commentato a Reggiola declinazione territoriale del rinnovato accordo tra, nell'ambito di un incontro che ha messo in luce le prospettive economiche del territorio e le leve per la crescita. Il protocollo nazionale vede rafforzata la collaborazione dell'Associazione di rappresentanza delle aziende ...