(Di martedì 31 ottobre 2023) inviato aVogliono diventare ingegneri, programmatori, caposala in un buon ristorante. Hanno sogni semplici, i ragazzi del. Come quelli di tanti loro coetanei. Ma loro,...

... come avvenuto per il decreto Mezzogiorno (votata ieri alla Camera) e per il decreto(... Non è mancata la comunicazione - beffa per i. "Il governo terrà conto con grande attenzione ...

Caivano, i parlamentari antimafia al parco Verde: «Borse di studio per i giovani» ilmattino.it

Caivano, De Raho: «Togliere i figli alle famiglie che non se ne occupano» Corriere della Sera

«Porteremo nel prossimo ufficio di presidenza la proposta di essere noi a pagare le borse di studio ai quei ragazzi che vogliono iscriversi all’Università per costruirsi un’alternativa importante», ...Apprezzamento del presidente del Consiglio regionale per l'appello del parlamentare de Raho: «Bene il metodo di togliere i figli ai malavitosi» ...