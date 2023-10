(Di martedì 31 ottobre 2023) Vogliono diventare ingegneri, programmatori, caposala in un buon ristorante. Hanno sogni semplici, i ragazzi del. Come quelli di tanti loro coetanei. Ma loro, più degli altri,...

... come avvenuto per il decreto Mezzogiorno (votata ieri alla Camera) e per il decreto(... Non è mancata la comunicazione - beffa per i. "Il governo terrà conto con grande attenzione ...

Caivano, i parlamentari antimafia al parco Verde: «Borse di studio per i giovani» ilmattino.it

Caivano, De Raho: «Togliere i figli alle famiglie che non se ne occupano» Corriere

E’ stato verosimilmente il maltempo e le raffiche di vento a far staccare improvvisamente un grosso pezzo di marmo da una lapide nel cimitero di Caivano. Il pesante "pezzo volante" ha colpito e ferito ...La presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, racconta così l’incontro con gli studenti dell’Istituto “Morano” nel Parco Verde di Caivano. Una lunga riunione a cui ha ...